Саткинцы рассказали о погибшем в «Крокус Сити Холле» земляке

На концерт группы «Пикник» Александр отправился практически спонтанно

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Сегодня, 23 марта, стало известно о том, что во время стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» погиб 51-летний житель Сатки Александр Б. Как выяснила журналист медиахолдинга «Первый областной» Анна Безмельницына, у мужчины были большие планы на эту жизнь: он строил дом, в котором мечтал жить вместе со своей семьей.

«Мы с ним вместе строили дом. Он строил для себя, своей семьи, я ему по-товарищески помогал, — рассказывает друг погибшего Алексей Лойко. — К поездке он не готовился. После работы переоделся, сказал, что в понедельник вернется, сел на поезд и поехал. С одними документами».

По словам Алексея, его разбудил звонок сына погибшего. Тот сообщил, что его отец значится в списке погибших.

«Я ему звонил. Ну, пытался звонить. Там звонков 200, наверное»,— добавил Алексей.

По его словам, группу «Пикник», которая должна была выступать в тот вечер, Александр слушал давно. И решил послушать их вживую. Но не получилось.

Сосед погибшего, Александр Смородин, рассказал, что мужчиной он был хорошим. Строил дом для семьи, строил несколько лет. Но закончить строительство не получилось.

«Не повезло парню. Нормальный человек, как и все. Лишнего не пировал, работал. Дом строил. Жить хотел»,— вздыхает Александр Смородин.

О трагедии он узнал сначала от внучки, а потом включил телевизор и увидел произошедшее на одном из каналов. Признался, что даже не мог предположить, что Александр там окажется.

«Какова бы группа ни была, лучше по телевизору посмотреть. Такая толпа, 9,5 тысяч человек вмещает концертный зал. Смотреть на них на экране, получается. Ну тот же телевизор»,— рассуждает Александр Смородин.

Другой сосед погибшего, Евгений Рамочкин, подтвердил, что в результате теракта не стало действительно хорошего человека: Александр не пил, не курил. Работал на заводе мастером. Когда была жива его бабушка, часто приезжал и убирал снег во дворе. А когда ее не стало, снес ее деревянный дом и начал строить семейное гнездышко.

«Второй или третий год строил. Не достроил, значит»,— вздыхает Евгений Рамочкин.

Напомним, трагедия произошла вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Тысячи человек собрались, чтобы послушать песни группы «Пикник». Но за несколько минут до начала выступления в помещение ворвались террористы и начали расстреливать людей. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, в том числе саткинец Александр. По поручению губернатора Алексея Текслера его семье окажут всю необходимую помощь и поддержку.