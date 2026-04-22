Саткинский суд отправил под стражу директора ООО «Синегорье»

Бизнесмена подозревают в хищении бюджетных денег при благоустройстве турбазы в Бакале

Саткинский городской суд Челябинской области отправил под стражу генерального директора ООО «Синегорье» Александра Вязикова. Бизнесмен, выступавший подрядчиком по созданию туристической инфраструктуры в регионе, подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Соответствующая мера пресечения избрана 22 апреля 2026 года, сообщил источник ИА «Первое областное».

По версии следствия, Вязиков похитил 19 млн рублей, выделенных правительством Челябинской области в качестве субсидии на благоустройство территории туристической базы «Синегорье» в городе Бакал. Выполнять условия соглашения подозреваемый не собирался. Ущерб квалифицирован по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Задержанию предшествовала совместная операция УФСБ России по Челябинской области и Следственного управления СК региона. Силовики взяли Вязикова под стражу 21 апреля 2026 года. В настоящий момент фигурант дела находится в СИЗО, расследование продолжается.