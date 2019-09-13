«Самый неудачный день»: чего не стоит делать в пятницу, 13

Расскажем, как избежать неприятностей и спокойно прожить «несчастливый» день.

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Пятница, выпадающая на 13 число, становится поводом для беспокойства множества людей. Как гласят суеверия, в этот «несчастливый» день всех ждут неприятности, любые дела будут заканчиваться неудачей, а отношения с близкими обернутся большими ссорами.



Для тех, кто хочет уберечь себя от невзгод, которые приготовил для них «несчастливый» день, существует целый список, чего не стоит делать в пятницу, 13.

Не стоит начинать новые дела, давать или брать деньги в долг, рассказывать свои сны. Также в пятницу, 13 не рекомендуют посещать парикмахерские, стричь волосы. Не советуют народные приметы и долго смотреть в зеркало вечером, а также ругаться, особенно употребляя слова «черт» и «свинья». Да и вообще лучше не выходить из дома.

Если же выйти из все-таки придется, то постарайтесь соблюдать несколько простых рекомендаций:

Будьте бдительны за рулем автомобиля: помимо того, что день «несчастливый», к концу недели многие водители уже устали, их концентрация на дороге снижена.

Если вы нервничаете из-за даты, отложите важные дела: путешествие, операция, серьезные покупки и крупные сделки.

Не стоит планировать судьбоносные дела на этот день: дату свадьбы и переход на новую работу стоит перенести на другое время.

Некоторые приметы гласят, что не стоит в пятницу, 13 веселиться, лучше всего минимизировать контакты и не делать ничего важного.

Но самый хороший совет в этот день — просто перестать нервничать. Большинство неприятностей случаются с людьми из-за того, что они волнуются, думая о дате как о чем-то негативном. Постарайтесь расслабиться, заняться привычными делами, как следует отдохнуть и не думать о том, что этот день «несчастливый».