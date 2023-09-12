Самозанятые Челябинской области отложили на пенсию 5,6 млн рублей

Из добровольных взносов формируются пенсионные баллы и стаж

В Челябинской области 6095 самозанятых самостоятельно перечисляют в Социальный фонд взносы на формирование будущей пенсии. С начала года общая сумма перечисленных ими средств превысила 5,6 миллиона рублей. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает пресс-служба отделения СФР по Челябинской области.

«Чтобы откладывать деньги на пенсию, самозанятые могут зарегистрироваться в СФР через мобильное приложение „Мой налог“ или портал госуслуг, а также лично в любой клиентской службе фонда. Если самозанятый гражданин решит расторгнуть правоотношения с Социальным фондом, нужно подать соответствующее заявление. До этого момента человек будет считаться работающим», — говорит исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

В 2023 году минимальный размер страховых взносов в СФР для самозанятых составляет 42 878 рублей. Эта сумма эквивалентна одному году страхового стажа. Если перечислять меньше, в страховой стаж зачтут такой период, который пропорционален уплаченным взносам.

Максимальный размер добровольного взноса в 2023 году составляет 343 031 рубль. Страховые взносы за 2023 год следует перечислить до 31 декабря — частями или сразу всю сумму. Пенсионные баллы и стаж пересчитают до 1 марта.

Как зарегистрироваться самозанятым в Челябинской области, мы рассказывали в отдельном материале.