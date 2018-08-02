/ Состояние Виктора Рашникова увеличилось на 644 миллиона долларов за 2018 год

Долларовый миллиардер вошел в престижный рейтинг богачей.

Издание Bloomberg представило обновленный рейтинг долларовых миллиардеров. В Bloomberg Billionaires Index вошло 24 российских предпринимателя. На 162 строчке расположился председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината.

За семь месяцев 2018 года Виктору Рашникову удалось увеличить свое состояние на 644 миллиона долларов. По текущему курсу эта сумма равна 40,6 миллиардам рублей. Совокупный актив Рашникова оценивается в 9,08 миллиардов долларов.

Самыми богатыми из россиян стали акционер «Северстали» Алексей Мордашов (20,4 миллиарда долларов), председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Виктор Рашников (20,3 миллиарда долларов) и глава «Новатэка» Леонид Михельсон (19,9 миллиардов).

Отметим, что Bloomberg Billionaires Index рассчитывается из стоимости акций и данных отчетности компаний, в которых фигуранты рейтинга имеют доли.