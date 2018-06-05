/ Виктор Рашников остается самым богатым южноуральцем

Рейтинг агентства Bloomberg среди россиян возглавил другой металлург.

Международное агентство Bloomberg представило рейтинг самых состоятельных людей мира. В него вошли и россияне. Южноуральский металлург Виктор Рашников вошел в него, он расположился на 164 строчке. Достаток бизнесмена неуклонно растет. Сейчас его состояние оценивается в 9,12 миллиардов долларов.

Виктор Рашников является председателем совета директоров ММК — российского производителя стали и труб. В 2017 году компания на публичных торгах получила доход в размере 7,5 миллиардов долларов. Большую часть своих активов Рашников получил в 90-е годы, купив их у правительства при развале Советского Союза. — сообщает агентство Bloomberg в профайле Виктора Рашникова.

Отметим, что лидером рейтинга среди россиян стал коллега Виктора Рашникова — Владимир Лисин. Выходец из Иванова занимает должность председателя совета директоров Новолипецкого металлургического комбината. Его состояние оценивается в 20,19 миллиардов долларов.

