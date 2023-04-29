Садовые маршруты запустили в Челябинской области 29 апреля

На линию вышли все автобусы по 21 маршруту

Сегодня, 29 апреля, в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте на линию вышли автобусы, которые следуют по садовым маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

«Сегодня, на несколько дней раньше обычного, начали работу сезонные садовые маршруты. Все автобусы вышли на линию! Желаем садоводам-огородникам комфортной поездки и вкуснейшего урожая!»— сообщили в телеграм-канале ведомства.

Напомним, в этом году в регионе будет работать 21 межмуниципальный садовый маршрут, в том числе 15 — в Челябинске, пять — в Магнитогорске и один — в Златоусте. Льготники могут рассчитывать на 50-процентную скидку на стоимость проезда. Вся информация о схемах движения, остановках, а также расписание опубликованы на сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области на странице «Межмуниципальные садовые сезонные маршруты Челябинской области».

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о том, до каких садовых товариществ дачники смогут добраться на автобусах.