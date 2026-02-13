С сентября в России изменится школьная программа пятого класса

А еще через год аналогичные новшества ждут учащихся 6‑х и 7‑х классов

Минпросвещения анонсировало изменения в школьной программе для учащихся с пятого по седьмой класс.

Так, уже с 1 сентября 2026 года в расписании пятых классов появится предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Преподавать его также будут в 6-х и 7-х классах, но только с 1 сентября 2027 года.

Новый предмет призван сформировать у детей мировоззрение, которое опирается на традиционные российские ценности.

Одновременно с этим в школах России сократят часы, отведенные на изучение иностранного языка.

С 1 сентября 2026 года у пятиклассников останется два часа иностранного языка в неделю вместо трех. Через год аналогичное сокращение коснется 6-х и 7-х классов.

В Минпросвещения подчеркивают: иностранный язык остается обязательным, просто учебное время перераспределяют, чтобы разгрузить школьников.

Ранее Минобр Челябинской области рассказал, что с 1 сентября 2026 года такой предмет, как обществознание, останется только в 9, 10 и 11-м классах.