Минпросвещения анонсировало изменения в школьной программе для учащихся с пятого по седьмой класс.
Так, уже с 1 сентября 2026 года в расписании пятых классов появится предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Преподавать его также будут в 6-х и 7-х классах, но только с 1 сентября 2027 года.
Новый предмет призван сформировать у детей мировоззрение, которое опирается на традиционные российские ценности.
Одновременно с этим в школах России сократят часы, отведенные на изучение иностранного языка.
С 1 сентября 2026 года у пятиклассников останется два часа иностранного языка в неделю вместо трех. Через год аналогичное сокращение коснется 6-х и 7-х классов.
В Минпросвещения подчеркивают: иностранный язык остается обязательным, просто учебное время перераспределяют, чтобы разгрузить школьников.
Ранее Минобр Челябинской области рассказал, что с 1 сентября 2026 года такой предмет, как обществознание, останется только в 9, 10 и 11-м классах.