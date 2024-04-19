Челябинские травматологи рассказали, чем опасны детские привычки помахать в окно

Как правило, все заканчивается трагедией

В летний период больницы Челябинска ежедневно регистрируют до 25 детей с черепно-мозговыми или высотными травмами. Многие из них получают раны из-за падения с окон. Пугающую статистику привели врачи ЧОДКБ.

Маленькие дети очень любопытны, им интересно познавать все, что происходит вокруг. Оставшись без присмотра родителей, они забираются на окна, высовываются в открытый проем или опираются на москитную сетку. К сожалению, падения в таких случаях практически неминуемы.

«Родители сами ставят детей на подоконник, чтобы помахать или посмотреть в окно. А ведь это не место для игр! Высотные травмы — это очень опасно. Дети становятся инвалидами, а это совершенно другая жизнь и для малыша, и для родителей», — рассказала заведующая отделением детской травматологии ЧОДКБ Елена Грицкова.

Больше всего страдают дети до четырех лет, которым любопытно посмотреть, что происходит на улице. Как правило, полученные после падения с большой высоты травмы приводят к летальному исходу.

Чтобы уберечь ребенка от опасности, врачи советуют убирать всю мебель подальше от окон, установить специальные фиксаторы или блокираторы, запретить игры у окна и рассказать об опасности. И ни в коем случае не оставлять детей наедине с открытым окном.

Напомним, на этой неделе в Южноуральске двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа. Ребенок выжил.