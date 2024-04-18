В Южноуральске двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа

Мальчик выжил

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На улице Мира в Южноуральске двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа. Сообщение об этом подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.

ЧП случилось на глазах прохожих. Они побежали на помощь ребенку.

«Родители находились в соседней комнате. Мальчик самостоятельно забрался на подоконник, открыл окно и оперся на москитную сетку», — рассказали в региональном полицейском главке.

С родителями малыша провели беседу о недопустимости оставления маленьких детей без присмотра.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске 14-летний школьник выжил после падения с 11-го этажа.