На улице Мира в Южноуральске двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа. Сообщение об этом подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.
ЧП случилось на глазах прохожих. Они побежали на помощь ребенку.
«Родители находились в соседней комнате. Мальчик самостоятельно забрался на подоконник, открыл окно и оперся на москитную сетку», — рассказали в региональном полицейском главке.
С родителями малыша провели беседу о недопустимости оставления маленьких детей без присмотра.
Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске 14-летний школьник выжил после падения с 11-го этажа.