С наступлением тепла участились трагедии на водоемах

В МЧС рассказали о трех погибших.

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С наступлением тепла у сотрудников регионального МЧС прибавилось работы: все чаще приходится выезжать на помощь к рыбакам и отдыхающим, которые приезжают к водоемам. На данный момент есть уже трое погибших на воде.

Первая трагедия произошла 22 апреля на городском пруду в Кыштыме. Из воды извлекли тело 57-летнего мужчины. Скорее всего, он потерял равновесие и рухнул в водоем. Рядом с местом происшествия обнаружили открытую бутылку алкоголя, однако обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.

В Челябинске в ночь на 6 мая поступил сигнал о том, что 58-летний мужчина пошел на рыбалку на озеро Смолино, однако домой так и не вернулся, на связь не вышел. Через полтора часа его нашли спящим в лодке, он был пьян. К счастью, помощь медиков ему не потребовалась.

«Опыт показывает, что аналогичные случаи будут происходить до поздней осени, поэтому Главное управление МЧС России по Челябинской области призывает: строго соблюдайте правила поведения на воде и вблизи ее! Это особенно важно сейчас, когда вода в водоемах не прогрелась, и велик риск не только утонуть, но и замерзнуть», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее сообщалось о трагической смерти пожилой супружеской пары. Вечером они отправились на рыбалку к реке Атлян, а ближе к ночи уже были мертвы. По предварительной версии, женщине стало плохо, и она упала в воду. Мужчина, пытаясь ее спасти, также погиб.

Если вы стали очевидцем происшествия на воде, звоните по телефонам «101» и «112»!