С начала года в Челябинской области от бешенства погибли 16 животных

Во всех населенных пунктах введен карантин

В Челябинской области с начала 2025 года обнаружили 16 животных, зараженных бешенством. От вируса погибли восемь кошек, семь собак и лиса, передают в Уральском управлении Россельхознадзора.

Так, кошки с бешенством жили в селах Октябрьском и Чесма, деревне Бутырки, Копейске, Троицке. В Челябинске зараженных животных обнаружили в двух районах — Курчатовском и Тракторозаводском. Собаки погибли от вируса в Сатке и Еманжелинске, поселках Петровском, Самарском, Увелка, деревне Петроград. А вот лису нашли в деревне Замериново Октябрьского района.

Во всех населенных пунктах, где жили зараженные животные, установлен карантин и проведены обязательные противоэпизоотические мероприятия.

Как сообщает Челябинская ветстанция, с 1 марта по 6 апреля проходит месячник по профилактике бешенства в Челябинске, владельцы могут записаться на бесплатную иммунизацию домашних животных.