Карантин по бешенству ввели в Тракторозаводском районе Челябинска

Там обнаружили зараженную кошку

В Тракторозаводском районе Челябинска на два месяца ввели карантин по бешенству. Причиной стала зараженная кошка, живущая в доме 112а на улице Комарова. Распоряжение правительства Челябинской области опубликовали на официальном портале правовых актов.

На территории, прилегающей к очагу заражения, нельзя лечить больных восприимчивых животных, проводить ярмарки с участием зверей. Также с радиуса в 2 километра нельзя вывозить не вакцинированных от бешенства собак и кошек.

Еще одно зараженное животное обнаружили в селе Чесма на улице Лермонтова. И снова бешенство выявили у кошки.

Ранее карантин по бешенству ввели на полгода в двух поселках Челябинской области: Увельском и Замериново.