С начала года на Южном Урале погибли 95 малышей младше года

Иногда в этом повинны уставшие от быта родители

За девять месяцев 2023 года на Южном Урале погибли 95 малышей младше года, 24 младенца не прожили и неделю. Такие цифры приводит в личном телеграм-канале первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Чаще всего, по данным политика, гибель детей не имеет криминального следа. Малыши умирают из-за болезней или стечения обстоятельств.

«Тревожит рост числа смертей младенцев на дому, когда ребенок находится в одной кровати со взрослыми. Большое горе — потерять ребенка по собственной неосмотрительности. До беды недалеко, если женщина с младенцем на руках оказывается без должной поддержки, не имеет возможности выспаться, отдохнуть», — пишет политик.

Ирина Гехт призывает оказывать поддержку женщинам, которые не так давно стали мамами. Близкие люди должны взять на себя какие-то бытовые вопросы, а также помогать женщине в уходе за малышом.

Минувшим летом в Озерске женщина легла спать вместе со своим четырехмесячным сыном и во сне насмерть придавила ребенка. А в октябре уже в Челябинске отец насмерть придавил новорожденного сына во сне.



Между тем Контрольно-счетная палата Челябинской области перечислила все виды выплат, которые положены от государства беременным и только что родившим женщинам.