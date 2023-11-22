Все выплаты беременным перечислили в Челябинской области

Часть из них дают до, а часть — после рождения малыша

Беременные россиянки могут рассчитывать на щедрые выплаты от государства. Какие именно, рассказали в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

Выплаты для будущих мам чиновники разделили на два вида — те, которые женщина получает во время беременности, и те, которые она получит уже после рождения малыша.

В период беременности можно получить:

— выплату за раннюю постановку на учет в женскую консультацию (до 12 недель беременности) — сумма пособия будет зависеть от среднедушевого дохода и может составить 50, 75 или 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения;

— выплату беременной жене призывника или учащегося первого курса военной образовательной организации — пособие можно оформить при сроке беременности от 180 дней, сумма выплаты составляет 36 тысяч 278 рублей;

— пособие по беременности и родам (могут получить трудоустроенные женщины, оформляется с 30-й недели беременности) — может получить женщина, официально ушедшая в отпуск по беременности; размер пособия зависит от среднего заработка, максимум за 140 дней декрета в 2023 году составляет 383 тысячи 179 рублей, для индивидуальных предпринимателей по добровольным взносам — 74 тысячи 757 рублей.

Сразу после рождения ребенка положены:

— материнский капитал на первого ребенка в размере 586 тысяч 946 рублей, а на второго ребенка — 775 тысяч 628 рублей (или 188 681 рубль при условии, что вы получали материнский капитал за первого ребенка);

— областной материнский капитал для жителей Челябинской области в размере 123 тысяч 302 рублей, его выдают при рождении или усыновлении третьего ребенка, доход семьи при этом не должен превышать два региональных прожиточных минимума;

— единовременное пособие при рождении ребенка — выплачивается государством одному из родителей, опекунам, попечителям или приемным родителям независимо от размера и наличия зарплаты в 2023 году — его размер 22 тысячи 909 рублей;

— также в Челябинской области предусмотрено дополнительное региональное единовременное пособие при рождении детей в размере 6 тысяч 360 рублей.