С начала 2024 года из Челябинска возобновят авиасообщение с Самарой и Нижневартовском

Полеты будет выполнять компания «Ред Вингс»

Авиакомпания «Ред Вингс» объявила о возобновлении полетов в Нижневартовск и Самару из Челябинска. В аэропорту имени Игоря Курчатова рассказали о расписании рейсов.

С 5 января стартуют рейсы в Нижневартовск. Первые два месяца авиасообщение будет выполняться один раз в неделю, по пятницам. Затем в марте добавят частоту по понедельникам.

«Первый рейс в Самару — 8 января. Далее — с 19 января по пятницам и с 29 января по понедельникам», — пояснили в воздушной гавани.

Между тем железные дороги объявили об изменении в расписании электричек в златоустовском направлении.