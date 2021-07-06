С 6 июля в Челябинске начался третий этап опрессовки

Отключение горячей воды продлится две недели

Третий этап гидравлических испытаний на теплосетях в Челябинске начался во вторник, 6 июля, и продлится две недели. Об этом сообщили в администрации города.

До 20 июля включительно горячее водоснабжение отключат в 877 жилых многоквартирных домах, 41 детском саду, 44 учебных и 16 лечебных учреждениях во всех внутригородских районах города, кроме Центрального и Металлургического. Список адресов подготовила мэрия.

Отключение горячей воды в домах, обслуживаемых локальными котельными, идет по отдельному графику.

Специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» рекомендуют челябинцам на время испытаний перекрыть вентиль, установленный на трубах горячего водоснабжения. Это позволит сэкономить на оплате коммунальных услуг.