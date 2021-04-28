В Челябинске завершают отопительный сезон

Распоряжение об этом 28 апреля подписала глава города Наталья Котова

С сегодняшнего дня, 28 апреля, в многоквартирных домах и социальных учреждениях Челябинска начнут отключать отопление. Распоряжение об этом подписала глава Челябинска Наталья Котова, сообщили в городской администрации.

По нормам процедуру отключения тепла начинают, когда в течение пяти суток среднесуточная температура не будет опускаться ниже +8°С. С 23 апреля в городе сохранялась необходимая температура, поэтому управление ЖКХ подготовило распоряжение о завершении отопительного сезона в Челябинске, которое подписала глава города.

«Организациям всех форм собственности необходимо обеспечить проведение мероприятий по переходу системы теплоснабжения на летнюю схему», — уточнили в мэрии.

В Магнитогорске и Южноуральске теплоснабжающие организации начали плановые отключения систем отопления раньше всех в регионе — с 21 апреля.