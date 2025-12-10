С 1 января школьникам Челябинской области перестанут давать бесплатное молоко

Мера позволит усовершенствовать ассортимент горячего питания

С 1 января 2026 года школьникам Челябинской области перестанут давать бесплатное молоко. Это позволит усовершенствовать и расширить ассортимент основного бесплатного питания, сообщили в региональном Минобрнауки.

Такая мера в регионе была введена в 2021 году, инициатива также была подхвачена другими областями.

«Можно сказать, что нет однозначного устойчивого запроса со стороны родителей и детей на получение молока. Более того, поступали предложения о целесообразности включения разнообразной молочной продукции (такой как творог, кефир, сыр) непосредственно в состав школьных обедов для повышения их питательной ценности и разнообразия», — отметили в ведомстве.

Напомним, с 1 сентября 2024 года в Челябинской области расширили перечень льготников, имеющих право на бесплатное питание в школах и вузах. В него внесли детей участников СВО. Инициатором поправок выступил губернатор Алексей Текслер.