На Южном Урале бесплатным питанием обеспечат еще больше школьников и студентов

Заксобрание расширило список льготников и льгот

В четверг, 25 июля, депутаты Законодательного собрания Челябинской области внесли поправки в областной закон «Об образовании», которые расширяют перечень льготников, имеющих право на бесплатное питание в школах и вузах.

Школьники и учащиеся государственных ссузов, которые воспитываются в многодетных семьях и обучаются очно, получили право один раз в день питаться бесплатно — питание будет горячим из расчета 75 рублей 37 копеек в день. При этом дети должны быть младше 23 лет, а среднедушевой доход многодетной семьи не должен превышать однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Кроме того, члены многодетных семей, кто очно обучается в областных организациях высшего образования, подведомственных Министерству культуры Челябинской области, по программам СПО, могут рассчитывать на получение денежной компенсации в размере 20% фактически произведенных расходов на оплату обучения, но не более 14 тысяч 10 рублей в год.

«Дети участников СВО также смогут бесплатно питаться в колледжах и вузах из расчета 153,92 рубля в день. Также для них установлена ежемесячная выплата в размере 18 700 рублей. И денежная компенсация на оплату обучения в размере, не превышающем 70 050 рублей за учебный год», — говорит министр образования Челябинской области Виталий Литке.

Депутаты проголосовали за все эти меры социальной поддержки единогласно. Меры начнут работать уже с 1 сентября 2024 года.

Инициатором поправок выступил губернатор Алексей Текслер.



Кроме того, депутаты Заксобрания области более чем в два раза увеличили размер единовременной выплаты участникам СВО — с 1 августа 2024 года она составит 705 тысяч рублей.

