С 1 сентября для школьников Челябинской области запустят скидку 50% на проезд в поездах и электричках

Льгота действует и на студентов

С начала учебного года в Челябинской области для школьников и студентов подешевеет проезд в пригородных поездах «Ласточка» и «Орлан» и в обычных электричках. Сезонная льгота на проезд в железнодорожном транспорте на Южном Урале составит 50%. В пресс-службе ЮУЖД рассказали об условиях действия акции.

Сезонную скидку на покупку билетов в поездах и электричках по Челябинской области запустят с 1 сентября 2023 года до 15 июня 2024 года. Это 50-процентная льгота, которую каждый год продлевают региональные власти на пригородные поезда «Ласточка» и «Орлан» и на электрички.

К примеру, в Курганской области это 30-процентная льгота, а в Оренбургской — 25-процентная.

Скидка предоставляется школьникам и студентам-очникам высшего и профильного образования. Для оформления проездного нужно лишь предъявить справку из школы либо студенческий билет.

«Оформить льготные проездные документы можно во всех пригородных кассах АО „СПК“, терминалах самообслуживания, а также онлайн — в мобильном приложении „РЖД Пассажирам“. При оформлении электронного билета в приложении в первый раз пассажиру необходимо подтвердить свою личность и право на льготу. Для этого нужно обратиться в любую пригородную железнодорожную кассу и предъявить документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, а также документы, дающие право на льготу», — пояснили в пресс-службе ЮУЖД.

Во время поездки пассажиру надо иметь при себе документ, подтверждающий право на льготу. Напомним, на август и сентябрь изменили расписание электричек на август и сентябрь.

