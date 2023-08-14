Расписание электричек из Магнитогорска изменили на август и сентябрь

Это связано с обновлением путей в Агаповском районе

В августе и сентябре этого года временно изменили расписание электричек из Магнитогорска по направлению в Челябинск и Карталы. Это связано с обновлением путей на перегоне Гумбейка — Субутак ЮУЖД, сообщили в Свердловской пригородной компании.

Изменения коснутся «Ласточки» маршрута Магнитогорск-Пассажирский — Челябинск. С 22 по 26 августа, с 29 августа по 2 сентября, с 5 по 9 сентября и с 12 по 16 сентября поезд будет отправляться в 06:36, прибывать в 11:17. Это на 25 минут позже, чем обычно.

С 21 по 25 августа, с 28 августа по 1 сентября, с 4 по 8 сентября и с 11 по 15 сентября электричка поедет раньше на 10 минут — в 17:13, прибывать будет в 21:43.

На обратном направлении Челябинск — Магнитогорск-Пассажирский с 22 по 26 августа, с 29 августа по 2 сентября, с 5 по 9 сентября и с 12 по 16 сентября «Ласточка» будет отправляться в 06:30, прибывать в 11:03. Это позже на 13 минут.

С 21 по 25 августа, с 28 августа по 1 сентября, с 4 по 8 сентября и с 11 по 15 сентября электричка из Челябинска будет выезжать в 17:45, прибывать в 22:12 — позже на 7 минут.

Еще один маршрут с временно измененным расписанием — Магнитогорск-Пассажирский — Карталы-1.

Из Магнитогорска в Карталы электричка будет отправляться в 06:50, прибывать в 10:05 — на 6 минут позже, чем обычно. В обратном направлении отправление на 20 минут позже — в 06:31, прибытие в 10:00 — позже на 45 минут.

Обновления на этом маршруте будут действовать с 22 по 26 августа, с 29 августа по 2 сентября, с 5 по 9 сентября и с 12 по 16 сентября.