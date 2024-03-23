РЖД разрешили вернуть билеты без сбора после атаки на «Крокус Сити Холл»

Вернуть можно и невозвратные билеты

Компания «Российские железные дороги» после событий в ТРК «Крокус Сити Холл» разрешила пассажирам, желающим отказаться от поездок, вернуть билеты без каких-либо сборов. Об этом накануне сообщили в пресс-службе РЖД.

«В период до 26 марта включительно по московскому времени все пассажиры, желающие отказаться от поездки, могут оформить возврат билетов на поезда дальнего следования, в том числе приобретенных по невозвратному тарифу, без каких-либо сборов и удержаний независимо от времени, оставшегося до момента отправления поезда со станции начала поездки»,— уточнили в компании.

Дата и время отправления значения не имеют, но возврат билета на сайте или в приложении нужно оформить до того, как поезд отправится в путь. Для возврата билета позже указанного времени необходимо обратиться в билетную кассу.

Возврат и обмен билетов без допсбора ввели и несколько авиакомпаний.