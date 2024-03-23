Ряд авиакомпаний обменяет билеты или вернет деньги пассажирам из-за теракта в «Крокусе»

В течение какого времени действуют специальные условия

Сразу несколько российских авиакомпаний, в числе которых «Аэрофлот», «Нордстар», «Ямал» и другие после теракта в подмосковном ТРК «Крокус Сити Холл» разрешили пассажирам вернуть билеты или обменять их на другие в ближайшие несколько дней. Об этом сообщили в пресс-службах авиакомпаний.

«При обращении пассажиров с отказом от перевозки в связи с произошедшим трагическим событием в „Крокус Сити Холл“, вылетающих в период с 20:00 22 марта по 25 марта включительно, разрешается вынужденное переоформление авиабилетов на 3 ближайших дня от первоначальной даты вылета с сохранением маршрута или вынужденный возврат полной стоимости перевозки»,— уточнили в пресс-службе компании «Аэрофлот».

Авиакомпания «Нордстар» с 22 по 25 марта включительно предоставляет возможность обмена и возврата билетов без дополнительной оплаты сборов для всех пассажиров, вылетающих рейсами из или в Домодедово. Обменять билеты или полностью вернуть средства можно в ближайшие пять дней.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вернет деньги за билеты пассажирам, отказавшимся лететь в Москву в период с 20:00 22 марта по 25 марта включительно и оформивших билеты не позднее 22 марта.

Авиакомпания «Ямал» сообщила, что до 30 марта пассажиры смогут оформить возврат или поменять билет без дополнительных сборов.

Компания «Аэроэкспресс» также пообещала вернуть деньги пассажирам, чьи планы изменились в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Тех пассажиров, которые планируют вылетать по ранее приобретенным билетам, просят прибывать в аэропорты Домодедово и Шереметьево за три часа до вылета в связи с введенными там дополнительными мерами безопасности.