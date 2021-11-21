РЖД отменит поезд из Челябинска в Москву

Продажу билетов на поезд №15/16 закрыли в связи с низким спросом

Федеральная пассажирская компания (дочерняя РЖД) отменит курсирование поезда № 15/16 из Челябинска в Москву и обратно из-за небольшого спроса. Всего по России по этой причине отменят или сократят периодичность курсирования 44 пассажирских поездов. Об этом 20 ноября сообщила сама компания посредством телеграммы, передает РБК.

Так, на поезд № 15/16 Челябинск — Москва закрыта продажа билетов с отправлением из Челябинска с 14 января и отправлением из Москвы с 21 января.

Однако в случае необходимости графики курсирования поездов могут быть пересмотрены в сторону увеличения периодичности.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о том, что РЖД ввела QR-коды, и отправиться на поезде дальнего следования пассажиры без кода не смогут. Однако эту информацию опровергли.