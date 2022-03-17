Авиакомпания «Победа» отменила маски для пассажиров на рейсах в Москву

Санитарно-эпидемиологические требования по другим направлениям сохраняются

Авиакомпания «Победа» отменила масочный режим для пассажиров на рейсах в Москву и из Москвы. Новость об этом для жителей региона сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта имени Игоря Курчатова. И напомнили, что в других регионах масочный режим все еще действует.

«Самая долгожданная и радостная новость! Теперь во время полета на рейсах из/в Москву можно не носить маски», — объявила авиакомпания «Победа» в социальных сетях.

Новость подтвердили и в аэропорте Игорь Курчатов в Челябинске. Она последовала после отмены масочного режима в столице. Однако в других регионах санитарно-эпидемиологические требования сохраняются, поэтому ношение масок обязательно во время полета в другие направления.

Между тем напомним, что «Аэрофлот» изменил график вывозных рейсов из Шри-Ланки и Египта.