В озере под Челябинском произошел замор рыбы

Ранее эксперты предупреждали о недостатке кислорода в водоеме

В начале апреля житель Челябинской области приехал на озеро Шелюгино в Копейске. Вода у берега со стороны СНТ «Станкостроитель» была полна всплывшей кверху брюхом рыбы. Видео можно посмотреть в нашем канале в MAX.

«Я приехал проверить лодку и все это увидел. Карп, судак, лещ — крупные, по нескольку килограммов! Много мелкой рыбешки, и вся дохлая. Помню, так было на Шелюгино много лет назад. Но в ближайшие годы рыбачил, не было такого. И вода очень зеленая, странного цвета», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» Владислав.

Зимой это озеро уже попадало в поле зрения специалистов Челябинского ЦГМС и журналистов. В январе там отмечали критически низкое содержание растворенного кислорода, практически пограничное, ведущее к гибели рыбы.

«В январе на двух вертикалях озера содержание кислорода составило 2,2 и 2,8 миллиграмма на кубический дециметр. Это соответствует высокому загрязнению воды», — сообщали тогда эксперты.

