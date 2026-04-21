Руководство ЮУрГУ встретилось с участниками программы «Герои Южного Урала»

Ветеранам СВО рассказали об образовательных возможностях и провели экскурсию

В Челябинске участники программы «Герои Южного Урала» посетили Южно-Уральский государственный университет, где встретились с его руководством. Вуз включился в реализацию кадрового проекта, созданного по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Благодарю за то, что в рамках образовательной программы для посещения был выбран наш университет. Мы рады возможности рассказать о ключевых направлениях развития, о трансформации системы высшего образования и о том, как ЮУрГУ реализует задачи, стоящие сегодня перед отраслью», — обратился к участникам программы ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

На встрече также присутствовал депутат Государственной думы Российской Федерации, член наблюдательного совета ЮУрГУ Станислав Наумов. Он пожелал ветеранам успехов в обучении.

В ходе мероприятия участники проекта узнали об образовательных возможностях вуза, а также посетили экскурсию по университету. Бойцы отметили Центр развития промышленной робототехники, где смогли увидеть внедрение современных технологий в учебный процесс. Кроме того, они узнали о том, какие возможности есть при обучении в «Школе 21» — образовательном проекте в сфере цифровых технологий.

Напомним, что программа «Герои Южного Урала» помогает ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни и готовит кадровый резерв для организаций, предприятий и органов власти Челябинской области. Первый поток проекта выпустится уже 1 июля.