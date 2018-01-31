/ Охрана школ на Южном Урале осуществляется без нарушений

Росгвардия проводит внеплановую проверку охранных предприятий-подрядчиков.

После череды инцидентов в школах правоохранители организовали внеплановую проверку образовательных учреждений на Южном Урале. Сотрудники Росгвардии начали инспекцию ЧОПов, которые оказывают услуги по охране образовательных учреждений. В частности, внимание уделено квалификации охраны, порядку действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, форменное обмундирование и прочее.

По состоянию на 26 января 2018 года представителями Росгвардии проверено 11 частных охранных предприятий, обеспечивающих охрану 78 общеобразовательных учреждений. Нарушений, являющихся основанием для привлечения к административной ответственности юридического лица, на данный момент не выявлено. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Росгвардии.

Напомним, накануне общеобразовательная школа в Сосновском районе подверглась суровой проверке после поножовщины, учиненной одним из воспитанников. Прокуратурой региона внесено представление об устранении причин кровавого инцидента министру образования. Расследование уголовного дела продолжается.

