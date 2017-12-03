/ Глава Роструда назвал регионы с наибольшими долгами по зарплате

3 из 4 субъектов с наибольшими долгами находятся на Дальнем Востоке.

Вчера, 2 декабря, руководитель Роструда Всеволод Вуколов назвал российские регионы с наибольшими задолженностями по зарплате. Слова главы ведомства приводит ТАСС.

Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за отсутствия собственных средств из общей суммы задолженности приходится на Приморский и Хабаровский края, Кемеровскую и Амурскую области. Тем не менее есть и другие регионы, которые также формируют зарплатную задолженность по стране. — рассказал Всеволод Вуколов.

По словам руководителя ведомства, к формирующим задолженность по стране субъектам относятся Мурманская, Астраханская области и Красноярский край. Всеволод Вуколов отметил, что четверть из общего объема долгов приходится на предприятии-банкроты, поэтому необходимо активно использовать механизм, предусмотренный законодательством по привлечению собственника к субсидиарной ответственности, а также привлекать недобросовестных арбитражных управляющих к уголовной ответственности.