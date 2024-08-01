Ростехнадзор выдал рекомендации по ГТС Миасса

На их основании мэрия разработает план мероприятий по укреплению водопропускных сооружений

Администрация Миасса выработает план мероприятий по повышению пропускной способности местных гидротехнических сооружений на основании рекомендаций, полученных от Ростехнадзора и правительства Челябинской области. Об этом сообщил и. о. главы городского округа Олег Буданов, подводя итоги визита губернатора.

«Мы получили рекомендации по ГТС, на их основании будем вырабатывать план мероприятий по недопущению впредь подобных сложных паводковых ситуаций», — сказал Буданов.

Он добавил, что дополнительно по поручению губернатора будут организованы выездные бригады в места, где объявлена чрезвычайная ситуация. Об всех выездах жителей будут информировать заранее.

«Заблаговременно будем оповещать, чтобы жители знали точное время, когда в той или иной точке будут присутствовать представители администрации, управления соцзащиты, которым они смогут обозначить свои потребности в воде, продуктах питания, подать заявление, с тем чтобы все предусмотренные законом компенсации и выплаты были проведены в установленные сроки», — отметил и. о. главы Миасса.

Он также напомнил, что по любым вопросам из зоны ЧС можно круглосуточно обратиться по телефону 112.