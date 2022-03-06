Российский союз ректоров поддержал спецоперацию России на Украине

Представители высших учебных заведений заявили о важности поддержать нашу страну и армию в эти дни

Российский союз ректоров выступил в поддержку специальной военной операции по защите Донбасса. Обращение опубликовано на официальном сайте союза.

«Мы, ректорский корпус Российской Федерации, многие десятилетия развивали и укрепляли российско-украинские научно-образовательные связи, бережно относились друг к другу. Наши совместные исследования внесли огромный вклад в мировую науку, поэтому многолетняя трагедия в Донбассе особой болью и горечью отзывается в наших сердцах. Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение»,— говорится в сообщении.

Также в тексте обращения говорится о том, что в это время вузы должны продолжать вести непрерывный учебный процесс и воспитывать в молодежи патриотизм и стремление помогать России.

«Университеты всегда были опорой государству. Наша приоритетная цель — служение России и развитие ее интеллектуального потенциала. Сейчас как никогда мы должны продемонстрировать уверенность и стойкость в условиях экономических и информационных атак, действенно сплотиться вокруг нашего президента, своим примером укрепляя в молодежи оптимистический дух и веру в силу разума, вселяя надежду на скорое наступление мира»,— говорится в обращении.

Ранее спецоперацию России на территории Украины поддержал совет ректоров вузов Челябинской области.

«Мы поддерживаем политику президента Владимира Владимировича Путина и правительства Российской Федерации, направленную на окончание многолетнего планомерного уничтожения населения Донбасса. Россия не начинала войну, она ее заканчивает. Наше Отечество имеет полное право принимать ответные меры для своей безопасности»,— говорится в заявлении ректоров.

Ректоры южноуральских вузов призвали преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов российских и зарубежных вузов не поддаваться на ложь и слухи, которые обостряют конфликт.