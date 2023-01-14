Российским животноводам после изъятия зараженного скота могут отказать в компенсации

Новые правила коснутся в том числе злостных нарушителей ветеринарного законодательства

С 1 марта 2023 года в России вступает в силу новый порядок выплаты компенсаций за изъятие скота или продукции животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных. Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, владельцам изъятых животных могут или уменьшить размер компенсации, или вовсе отказать в ее выплате. Рассказываем, о каких болезнях идет речь.

«Это и африканская чума свиней, и высокопатогенный грипп птиц, и бешенство, и многие другие. Но серьезную опасность прежде всего представляют первые две. Африканская чума свиней — потому что вакцины от нее нет, грипп птиц — потому что дикая птица летит через наш регион и у нас случаи периодически возникают, а у нас очень большое поголовье птиц на птицефабриках — до 27 миллионов голов доходило»,— рассказали журналисту ИА «Первое областное» в региональном Минсельхозе.

Например, в 2021 году Челябинская область выплатила 25 миллионов рублей компенсации за гибель птиц, при этом владельцы неоднократно нарушали ветеринарное законодательство. Теперь же местные власти, получив заявление на возмещение ущерба, будут направлять запрос в Россельхознадзор, чтобы выяснить, допускал ли собственник за последний год нарушения ветеринарного законодательства. Если да, то размер компенсации могут снизить на 25% или 50%.

В числе нарушений — выгул свиней вместе с другими животными, нарушения при обращении с особо опасными биологическими отходами, умалчивание о случаях заболевания или падежа скота и другие.

Отказать в компенсации владельцу изъятого животного могут в том случае, если он неоднократно нарушал ветеринарные правила. Выплаты не будет и в том случае, если на предприятии выявят возбудителя болезни, от которого пал скот или которым оказалась заражена продукция.

Новые правила будут стимулировать животноводов ответственнее относиться к соблюдению ветеринарного законодательства.

В начале сентября 2022 года вспышка птичьего гриппа произошла в Кунашакском районе Челябинской области — тогда в селе Халитово погибли около 80 домашних гусей, содержавшихся на частных подворьях. Россельхознадзор вводил карантин.