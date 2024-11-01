Российские путешественники отметят День народного единства на Аркаиме

Участники автоэкспедиции посетят южноуральский заповедник

Участники автоэкспедиции «100 000 километров возможностей» отметят День народного единства на заповеднике «Аркаим». Тележурналист Андрей Леонтьев и чемпионка мира по боксу Нина Абросова намерены посетить музей древних производств, который хранит секреты экспериментальной археологии, сообщает пресс-служба заповедника.

Для автопутешественников это не первый визит на Аркаим. На этот раз участники едут в это необычное место с целью посетить музей древних производств, где воссозданы древние печи для выплавки руды и обжига керамики. Также гостей Аркаима интересует экспериментальная археология, которая практикуется в заповеднике в летний период.

Отметим, за семь месяцев экипаж преодолел около 82 тысяч километров и посетили более 82 регионов страны. Экспедиция активно путешествует по Южному Уралу: участники уже побывали в Карабаше и Челябинске, а следующая остановка — Аркаим.

Автор: Лилия Полякова