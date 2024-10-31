«Покорил ваш Карабаш» — участники рекордного автопробега прибыли на Южный Урал

Путешественники намерены преодолеть 100 тысяч километров за 210 дней

Тележурналист Андрей Леонтьев и чемпионка мира по боксу Нина Абросова намерены побить мировой рекорд автопробега в границах одной страны по неповторяющемуся маршруту: за семь месяцев преодолеть 100 тысяч километров. Большая часть дистанции у них уже позади. Накануне экспедиция прибыла на Южный Урал. Ее участники рассказали о своих амбициозных планах и поделились с нашим корреспондентом тем, чем их удивила и покорила Челябинская область.

Старт необычному проекту был дан в апреле этого года на ВДНХ, с Международной выставки-форума «Россия». И название ему дали соответствующее — «100 000 километров возможностей». Цель — не только побить мировой рекорд, но и рассказать широкой аудитории о людях, которые внесли вклад в развитие своей малой родины.

Кстати, на сегодняшний день рекорд принадлежит США: американские путешественники преодолели 58 тысяч километров за 122 дня. Команда российских автотуристов намерена превзойти это достижение.

«У нас большая страна. Красивая и многогранная. Но и маршрут мы выбрали непростой. Составили его таким образом, чтобы он не пересекался с теми местами, где мы уже побывали», — объясняет Андрей Леонтьев, тележурналист, продюсер и опытный автогонщик.

С момента старта автоэкспедиция уже посетила более 70 регионов России, позади — 82 тысячи километров. Впрочем, достижения и цифры — это далеко не единственная цель участников, говорит Андрей Леонтьев. За время экспедиции путешественники успели познакомиться со многими людьми и их историями. Больше всего экипаж тронули те, где люди, не имея значимого социального статуса и богатств, смогли внести свой вклад в развитие и благоустройство родного края.

«Таких историй у нас множество. Но больше всех нам запомнилась удивительная женщина, которая открыла уникальную этнодеревню. Она в ярких красках рассказывает о жизни тверских карел», — вспоминает Андрей Леонтьев.

Поделились участники экспедиции и своим мнением о Челябинской области. Путешественников воодушевили горы, степи и история промышленного производства Южного Урала. Особенно удивил Карабаш. Промышленный город они увидели современным и с развитой инфраструктурой.

Интересно, что с Челябинской областью хорошие воспоминания связаны у Нины Абросовой.

«Меня впечатлили многие города России. К примеру, я очень люблю Владивосток и Якутск, но к Южному Уралу у меня особое отношение. Мой отец родился и долгое время жил в Верхнеуральске. А еще я часто приезжала сюда на соревнования по боксу, у вас здесь сильные и хорошие девушки-соперницы», — рассказала титулованная спортсменка.

Автоэкспедиция обещает стать уникальным проектом и самым длинным в мире сравнительным тест-драйвом автомобилей в реальных условиях эксплуатации. Экипаж преодолевает длинный маршрут на новых Lada Vesta и «Москвичах 3». Пока автомобили выдерживают суровые реалии российской действительности.

«Для маршрута мы выбираем в основном федеральные и региональные трассы. За время нашего путешествия мы повидали много дорог, и далеко не все были в хорошем состоянии. А вот в Челябинской и Кемеровской области они приятно нас удивили», — отметил Андрей Леонтьев.

Конечная точка маршрута — Санкт-Петербург, а итогом автоэкспедиции станет фотопроект из 10 тысяч фотографий, цикл документальных фильмов и книга о России.

Автор: Лилия Полякова