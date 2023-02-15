Россияне знают о Челябинском метеорите наравне с Тунгусским — ВЦИОМ

Среди уральцев осведомленность почти вдвое выше

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос к 10-летию со дня падения Челябинского метеорита и выяснил, что о нем знают 43% россиян — почти столько же, сколько и о Тунгусском метеорите. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщила пресс-служба ВЦИОМ.

Челябинский метеорит лучше известен молодым россиянам: среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет о нем помнят более половины опрошенных. В группе 60+ этот показатель равен 39%. Старшее поколение чаще вспоминает Тунгусский метеорит, который упал в 1908 году и до Челябинского был самым известным.

Характерно и ожидаемо, что на Урале осведомленность жителей о Челябинском метеорите гораздо выше — 73%.

Участников исследования также спросили, считают ли они реальной угрозу падения на землю крупных астероидов и комет. Утвердительно на этот вопрос ответил 31% жителей страны, причем молодежи такой сценарий кажется более вероятным (49%), чем представителям старшей возрастной группы (25—27%).

Мнения о том, возможно ли предотвратить катастрофическую встречу Земли с другим небесным телом, разделились почти поровну: 48% считают, что подготовиться к таким явлениям нельзя; иной позиции придерживаются 44% респондентов.

Подборку воспоминаний южноуральцев о том, как они пережили 15 февраля 2013 года, читайте на сайте «Первого областного».