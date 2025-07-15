В Челябинскую область стали чаще приезжать туристы из Центральной России

В прошлом году регион посетили более 8 миллионов человек

В Челябинской области наблюдается приток туристов из Центральной России. Более 8 миллионов человек побывали на Южном Урале в прошлом году. Из них 3,2 миллиона — это туристы, а 4,9 миллиона — экскурсанты.

Такой активный рост интереса объясняют не только природными и культурными особенностями Южного Урала, но и расширением федеральных турпродуктов на этот регион. Туроператоры и агентства предлагают разнообразные экскурсионные программы: горные походы по Таганаю и Зюраткулю, путешествия на озера Тургояк и Увильды, известные исторические маршруты.

«У нас увеличился поток из Центральной России. К нам едут больше туристов из Петербурга, Москвы, Новосибирска и Курганской области», — отметила начальник ГУКРТ Челябинской области Анастасия Понькина на пресс-конференции «АиФ-Челябинск».

При этом средний возраст путешественников снизился: на Южный Урал приезжает все больше молодых людей.

Регион активно развивает промышленный туризм.

«В 2024 году было 85 тысяч промышленных экскурсантов, тех, которые посетили промышленные экскурсии. Среди них 65% — это студенты. Проводится профориентация, тем самым привлекают молодежь работать на предприятиях», — рассказала генеральный директор АНО «Центр проектного развития» Инна Хваткова.

В Челябинскую область туристы едут за природой. Для удобства путешественников тропы оцифровывают — их можно найти и пройти через «Яндекс. Карты». Челябинская область сотрудничает с популярными блогерами и реализует крупные проекты, например «Урал на каблуках» и «Большая уральская тропа».

Туристы активно используют пешеходные маршруты, беговые дорожки и велосипедные трассы, а развитая инфраструктура региона помогает сделать пребывание максимально комфортным.

«У нас появились новые гостиницы. Многие туристы с радостью меняют палатки на места проживания с инфраструктурой», — сказала Инна Хваткова.

В Челябинской области усиливается культурно-познавательный туризм: здесь проходят различные фестивали и мероприятия. К одному из таких фестивалей можно отнести «Пламя Аркаима», который состоится на этой неделе.

Перед туристической сферой региона стоит цель увеличить в 2025 году число туристических поездок и повысить качество услуг в туристической сфере. Это часть реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Автор: Яна Копылова