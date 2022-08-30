Россияне рассказали, что им не нравится в родительских чатах

Опрошенные пожаловались на флуд, сообщения по ночам и орфографические ошибки

83% родителей, состоящих в школьных чатах, признались, что их раздражает общение в мессенджерах. Людей раздражают сообщения с ошибками, флуд не по теме, сообщения ночью или рано утром. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании Online Interviewer.



Всего опросили 2008 человек. 73% из них состоят в родительских чатах. 83% от этого числа нашли на что пожаловаться.

40% родителей недовольны, когда другие участники чата выясняют отношения при всех. 36% раздражаются, когда другие родители не следят за историей сообщений и начинают переспрашивать или рассказывать одно и то же.

31% родителей не любят переписки на посторонние темы, столько же недовольны, когда пишут ночью, поздно вечером или рано утром. Треть опрошенных жалуются на орфографические ошибки и опечатки из-за которых тяжело понять других родителей.

Напомним, недавно доцент института образования и практической психологии ЧелГУ Екатерина Веденеева рассказала Первому областному информагентству как вести себя в общем чате и какие правила цифрового этикета следует соблюдать в переписке.