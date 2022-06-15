Психолог из Челябинска рассказала, как общаться в чатах без выгорания и обид

Доцент ЧелГУ Екатерина Веденева назвала правила безопасной переписки в мессенджерах и социальных сетях

Интернет-общение плотно вошло в жизнь челябинцев. Родительские, рабочие и прочие чаты сводят с ума уведомлениями круглосуточно. Большинство норовит в них высказать свое мнение, поздравить участников комьюнити с условным Днем Нептуна и сообщить что-нибудь «важное» с утра пораньше. Как выжить в общем чате и какие правила цифрового этикета следует соблюдать в переписке, ИА «Первое областное» узнало у доцента института образования и практической психологии ЧелГУ Екатерины Веденевой.





«Цифровой этикет, как и любой другой, помогает людям максимально организовать пространство межличностного, дружеского, делового общения, чтобы это было удобно, комфортно и безопасно каждому человеку. Важнейшим элементом здесь являются договоренности людей: когда мы очень четко понимаем личные границы участников диалога и при создании чата или других форм взаимодействия договаривариваемся, что допустимо, а что нет», — говорит Екатерина Веденева.

ПИШЕМ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Одним из ключевых моментов является время работы чата. Согласно общепринятым нормам этикета, не стоит писать людям раньше 9:00 и после 22:00.

В деловом чате, где сообщение получают сразу несколько человек, рамки строже и должны совпадать с рабочим графиком компании. Отказ от публичной переписки после шести или восьми вечера, по словам эксперта, поможет избежать бесконечного пиликанья телефона по вечерам, в выходные и праздничные дни у всего коллектива.

Такие договоренности исключат и проявление внутренних психологических конфликтов. В особенности у людей, живущих с убеждением «Хороший специалист должен быть 24 часа в сутки и семь дней в неделю включен в процесс». Чтобы соответствовать созданному их подсознанием образу идеального сотрудника, они не успокоятся, пока не ответят или не прочитают все сообщения в рабочем чате. Но ни к чему хорошему это, как правило, не приводит.

«Чаще всего это заканчивается выгоранием, нарастанием раздражения и злости», — отмечает специалист.

ПОПАЛИ В ЛОВУШКУ

С точки зрения цифрового этикета допустимо, что ответ на электронную почту придет в течение суток. С мессенджерами эти границы размываются, и все участники общения в сети попадают в ловушку.

«Раньше не было уведомлений. Чтобы узнать, что пришло сообщение или письмо, нужно было находиться у компьютера. Сутки для ответа вполне подходили. Сейчас подразумевается, что человек тут же получил послание и незамедлительно должен ответить. Обратную связь ждем в ту же минуту, как при живом диалоге. Но в этом и ловушка: чат — не очное общение, и человек (даже если он прочитал сообщение) может быть в данный момент элементарно занят решением другой трудовой задачи», — продолжает Екатерина Веденева.

Как быстро следует отвечать на сообщение в мессенджере после прочтения — остается вопросом. Четких временных рамок с точки зрения цифрового этикета нет. Но, по мнению собеседницы сайта, приемлем ответ в течение рабочего дня.

«Если ответ нужен срочно, лучше либо отметить человека в рабочем чате (тогда он получит уведомление), либо написать ему лично, либо позвонить», — уточняет Екатерина Веденева.

Уже прочитанное сообщение в «личке» психолог рекомендует без ответа не оставлять. Если не можете вчитаться и ответить сразу, используйте короткие фразы: «Занят, отвечу позже», «За рулем», «5 минут». Тогда собеседник будет готов какое-то время подождать, сохранит ощущение безопасности и не будет думать, что его игнорируют.

КАСАЕТСЯ ДВУХ — ОБЩАЕМСЯ В ЛИЧКЕ

Добавляет раздражения при общении в общем чате и пустая болтовня. Один задает вопрос — другой отвечает. Все это приходит еще нескольким людям. Чтобы не прослыть беспардонным, Екатерина Веденева советует перед отправкой месседжа оценить, скольким людям он адресован. Касается двух-трех коллег — пишем в личку.





В отдельных челябинских чатах уже появились администраторы, которые следят за порядком

А вот важное для всего коллектива объявление лучше оформлять единым сообщением, будто вы пишете письмо на электронную почту и шансов дописать недостающий вопрос или мысль как будто бы нет.

«Здесь опять возникает тема личных границ. Важно разделять личное общение и информацию, которая действительно необходима для нескольких человек. В этом плане сейчас все-таки продвигается сетевая культура — в чате появляется администратор. Без него чаты все больше будут превращаться в хаос и свалку с минимумом конструктива», — говорит Екатерина Веденева.

Задача администратора — установить те самые границы общения в сообществе и следить за их соблюдением. За рекламу, флуд или флейм («спор ради спора») допустимы какие-то штрафные санкции. Екатерина Веденева говорит, что тогда люди четко понимают границы дозволенного, каждый участник чата осознает, для чего включен в сетевое комьюнити и зачем оно вообще создано.

ЗАМЕДЛЯЕМСЯ

Моветоном по-прежнему являются пересылка поздравительных открыток, развлекательных видео и общение в формате голосовых сообщений (если вы, конечно, не договорились в общем чате об обратном). А вот такое правило, как поздороваться перед отправкой послания в интернет-переписке с коллективом, постепенно сходит на нет.

«Этот феномен связан с изменением сетевого этикета. В силу скорости, быстроты и мгновенности сообщений в мессенджерах люди перестают здороваться и прощаться. Пренебрегают этой общепринятой нормой, если видят, что человек уже находится в чате, если днем отвечают на сообщение, которое коллега написал утром. Меняется и построение предложений, возникают ошибки, в том числе из-за автоподбора слов Т9 — это отмечают филологи, лингвисты. Как психолог я бы рекомендовала замедляться и очень внимательно читать, что и кому мы отправляем», — продолжает Екатерина Веденева.

ИСПОЛЬЗУЕМ ПРАВИЛО ПЕРЕФРАЗИРОВАНИЯ

Отдельно эксперт остановилась на теме обид. В переписках их становится больше, чем при живом общении. Написанное в чатах люди читают со своим настроением и интонацией. В результате теряется смысл сказанного и возникает недопонимание.

«У психологов есть обязательное правило перефразирования, когда мы перепроверяем смысл сказанного. Клиент говорит: „Меня не любит муж“. Один человек подумает, что ежедневно не дарит цветы, другой — что бьет каждый вечер. В любом слове заложен огромный смысловой диапазон. Важно перепроверять: „Правильно ли я понял тебя? Ты мне вот это хотел донести?“ Тем более в переписке, когда нет мимики. Ведь из невербальных средств общения человек получает практически 80—90% информации. В онлайн-общении полностью исключен этот пласт. Остаются только слова. Как мы их воспринимаем, во многом обусловлено нашим прошлым опытом общения с человеком», — объяснила Екатерина Веденева.

Если общение происходит с незнакомцем, люди вынуждены додумывать смысл написанного. Здесь, по словам эксперта, все будет зависеть от нашего состояния в данный момент. Если на душе спокойно — не увидим ничего оскорбительного. В другом настроении рядовая фраза будет восприниматься как что-то за гранью.

«Это прямо серьезная проблема. Из-за вот таких когнитивных искажений люди ругаются, обижаются, а на самом деле причина в неловком, неточном слове, написанном в спешке. Но исправить ситуацию можно. Если чувствуете, что у вас возникает эмоция раздражения, злости или агрессии, не продолжайте переписку. Это поможет не усиливать негатив и не уходить в аффект. Остановитесь и через какое-то время перезвоните человеку, чтобы голосом (в котором уже есть интонации) решить вопрос. Потому что чаще всего именно в переписках происходит усугубление ситуации», — добавила психолог.

Аналогичная ситуация с обилием восклицательных знаков и «капслоком». Написанное большими буквами сообщение одни воспринимают как наезд или повышение тона, другие — как нечто важное с посылом «СРОЧНО». Важно как в радио — прием! — понять, как вам и вас слышно.

«Помните, что основной феномен чатов — это личные границы. Абсолютно у всех они разные. Хорошо бы людям о них сообщать, чтобы они знали, что для вас приемлемо, а что нет, и с уважением относиться к личным границам коллег», — резюмировала Екатерина Веденева.

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