В России автоматически на три года продлят действие водительских удостоверений. Об этом Михаил Мишустин сообщил на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики.
Это коснется прав, срок которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.
Как посчитали в Правительстве РФ, такое решение снизит нагрузку на граждан и предпринимателей.
Также на заседании Мишустин рассказал, что в России упростят порядок предоставления земельных участков.