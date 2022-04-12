Россиянам автоматически продлят водительские удостоверения на три года

Эта мера снизит нагрузку на граждан и предпринимателей

В России автоматически на три года продлят действие водительских удостоверений. Об этом Михаил Мишустин сообщил на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики.



Это коснется прав, срок которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Как посчитали в Правительстве РФ, такое решение снизит нагрузку на граждан и предпринимателей.

Также на заседании Мишустин рассказал, что в России упростят порядок предоставления земельных участков.