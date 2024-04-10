Россельхознадзор проверил условия содержания лошадей в Тюлюке после жалоб жителей

Хозяину животных вынесли предостережение

В селе Тюлюк жители пожаловались на массовую гибель лошадей и обратились в несколько ведомств. При проверке оказалось, что мужчина не зарегистрировал хозяйство, а животные не проходили ветеринарный контроль, сообщили Первому областному информагентству в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

«Объявлено предостережение жителю села Тюлюк за выявленные нарушения ветеринарного законодательства при содержании лошадей. Тогда в рамках мониторинга безопасности и проверки выявления возможного источника возникновения инфекционного заболевания было проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований владельцем сельскохозяйственных животных», — рассказали в управлении.

Сотрудники ведомства выяснили, что мужчина содержит 63 лошади, при этом место для их постоянного содержания отсутствует — животные находятся на круглогодичном выпасе. Ветеринарные процедуры хозяин не проводил. Ему вынесено предостережение об устранении нарушений.

Управление Россельхознадзора напоминает, что владельцы несут ответственность за здоровье, содержание и использование животных, они обязаны соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования при размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с содержанием животных.