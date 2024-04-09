Жители Тюлюка обеспокоены массовой гибелью лошадей в селе

Люди требуют от надзорных органов проверить условия ухода за животными

В селе Тюлюк Катав-Ивановского района погибают лошади. Жители села утверждают, что хозяин плохо заботится о животных.

«Формально хозяин у животных есть. Но он их не кормит. Совсем. Ни летом. Ни зимой. У лошадей нет укрытия, и даже в лютые морозы они находятся на улице, пытаясь найти место, где можно укрыться хотя бы от пронизывающего ветра», — написал в группе «Челябинский портал защиты животных» соцсети «ВКонтакте» местный житель.

Обеспокоенные сельчане много раз обращались в различные инстанции. На каждое обращение приезжал участковый и составлял протокол. Но, по словам местных жителей, ситуация не меняется.

Первое областное информагентство обратилось за комментарием в Уральское управление Россельхознадзора.