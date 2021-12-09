Росприроднадзор проверит работу челябинского завода в период НМУ

Жители пожаловались на столб черного дыма и огня

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Жители Челябинска сняли на видео, как на одном из заводов в Ленинском районе из трубы повалил черный дом и огонь. В Минэкологии региона отреагировали на сообщение и передали его в окружное управление Росприроднадзора. Перед ведомством ответит ООО «Челябинский завод теплоизоляционных изделий», сообщает министерство. Напомним, в области продлили режим НМУ первой степени до 10 декабря.

Челябинцы сняли на видео, как на территории производства ООО «Челябинский завод теплоизоляционных изделий» произошел залповый выброс огня. Черный дам поднимался вверх на десятки метров. Видео появилось в социальных сетях, и на него отреагировали в региональном министерстве экологии.

«По данному факту установлено предприятие ООО „Челябинский завод теплоизоляционных изделий“, объект федерального экологического надзора. С целью проведения дальнейшей проверки вся информация передана в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора для рассмотрения по существу и привлечения к ответственности», — сообщила пресс-служба минэкологии.

Напомним, что в Челябинской области продлили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени. Смог сохранится в пяти городах: Челябинске, Аше, Коркино, Карабаше, Златоусте, — до 19 часов 10 декабря. В этот период предприятия должны снизить выбросы.