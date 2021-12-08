В семи городах Челябинской области объявили НМУ

Режим «черного неба» продлится до вечера среды, 8 декабря

В Челябинской области объявили режим НМУ в семи городах. Челябинский гидрометцентр спрогнозировал неблагоприятные метеоусловия первой степени в Челябинске, Магнитогорске, Сатке, Аше, Коркино, Карабаше и Златоусте. По данным синоптиков, режим «черного неба» сохранится до конца дня, 8 декабря.

НМУ объявлены с вечера 7 декабря до 19:00 8 декабря. Сутки в семи городах погодные явления способствуют накоплению загрязняющих веществ.

«К неблагоприятным метеорологическим условиям (НМУ) относятся условия, способствующие накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха в районах плотной жилой застройки промышленных городов», — поясняют в Гидрометцентре.

Кроме городов, попавших в список «черного неба», — Челябинска, Магнитогорска, Сатки, Аши, Коркино, Карабаша и Златоуста — предупреждение о НМУ первой степени вышло и по отдельным предприятиям области.