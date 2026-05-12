Роспотребнадзор озвучил требования к муниципальным пляжам в Челябинской области

Здесь должны быть урны, контейнерные площадки, туалеты и душевые

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области опубликовало требования к организации и эксплуатации муниципальных пляжей в 2026 году. Документ подписал врио руководителя ведомства Владимир Ефремов.

Перед началом сезона владелец или арендатор пляжа должен получить санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее, что водный объект соответствует санитарным правилам и безопасен для здоровья населения.

На территории каждой зоны отдыха у воды владельцы обязаны разместить:

— кабины для переодевания (раздевалки);

— общественные туалеты и душевые;

— урны для мусора.

Все эти объекты должны находиться на строго определенных расстояниях от уреза воды и друг от друга.

Например, расстояние от воды до общественного туалета или душа должно составлять не менее 50 и не более 200 метров. Уборка и дезинфекция всех туалетов, душевых, раздевалок должна проводиться один раз в день.

Также по нормативу должны быть минимум одна урна на 1600 кв. метров пляжа. А для сбора твердых коммунальных отходов в хозяйственной зоне оборудуется контейнерная площадка с покрытием из асфальта или бетона на расстоянии не менее 50 метров от воды.

Водопользователи обязаны регулярно отбирать пробы воды из поверхностного водного объекта:

— по микробиологическим показателям — раз в 10 календарных дней;

— по органолептическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям — раз в месяц.

Почва на пляже также должна соответствовать гигиеническим нормативам для почв населенных мест.

Отдельное требование касается профилактики инфекционных болезней. На каждом пляже владельцы обязаны проводить обработку от клещей и грызунов.

Нарушителям требований грозят проверки, штрафы и запрет на использование пляжа в летний сезон.

В Челябинске определили 34 запрещенные для купания локации — в ближайшее время там установят специальные таблички.