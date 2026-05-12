Управление Роспотребнадзора по Челябинской области опубликовало требования к организации и эксплуатации муниципальных пляжей в 2026 году. Документ подписал врио руководителя ведомства Владимир Ефремов.
Перед началом сезона владелец или арендатор пляжа должен получить санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее, что водный объект соответствует санитарным правилам и безопасен для здоровья населения.
На территории каждой зоны отдыха у воды владельцы обязаны разместить:
— кабины для переодевания (раздевалки);
— общественные туалеты и душевые;
— урны для мусора.
Все эти объекты должны находиться на строго определенных расстояниях от уреза воды и друг от друга.
Например, расстояние от воды до общественного туалета или душа должно составлять не менее 50 и не более 200 метров. Уборка и дезинфекция всех туалетов, душевых, раздевалок должна проводиться один раз в день.
Также по нормативу должны быть минимум одна урна на 1600 кв. метров пляжа. А для сбора твердых коммунальных отходов в хозяйственной зоне оборудуется контейнерная площадка с покрытием из асфальта или бетона на расстоянии не менее 50 метров от воды.
Водопользователи обязаны регулярно отбирать пробы воды из поверхностного водного объекта:
— по микробиологическим показателям — раз в 10 календарных дней;
— по органолептическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям — раз в месяц.
Почва на пляже также должна соответствовать гигиеническим нормативам для почв населенных мест.
Отдельное требование касается профилактики инфекционных болезней. На каждом пляже владельцы обязаны проводить обработку от клещей и грызунов.
Нарушителям требований грозят проверки, штрафы и запрет на использование пляжа в летний сезон.
В Челябинске определили 34 запрещенные для купания локации — в ближайшее время там установят специальные таблички.