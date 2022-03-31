Роспотребнадзор отменил ПЦР-тест для въезжающих через сухопутную границу

Также теперь не потребуется заполнять анкету на портале госуслуг

Роспотребнадзор отменил необходимость показывать результаты теста на COVID-19 для россиян, въезжающих в страну через сухопутную границу. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь россияне, в том числе и жители Челябинской области, могут пересекать сухопутную границу без результатов теста на COVID-19. Также не потребуется заполнять анкету на портале госуслуг. Изменения касаются только тех россиян, которые въезжают в страну.

«Абзац первый пункта 2 после слов «автомобильного сообщения» дополнить словами «а также граждан Российской Федерации, въезжающих в Российскую Федерацию через сухопутный участок Государственной границы Российской Федерации», — говорится в документе.

Напомним, ранее россияне заполняли анкету прибывающего на территорию РФ на портале госуслуг и в течение трех календарных дней сдавали тест на коронавирус.

Челябинская область граничит с Республикой Казахстан. 30 марта оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции объявил об открытии границ с соседним государством и Монголией.

Информагентство «Первое областное» рассказало о достопримечательностях Казахстана и автобусных турах из Челябинска — в новой рубрике «Страны бывшего СССР: где отдохнуть туристу?». Тогда местные турагенты заявили, что не планируют делать туры в Казахстан, так как ПЦР-тесты не отменили для въезда. Они посчитали, что из-за этого существенного ограничения туристы не поедут в соседнее государство. Теперь ограничения снимаются.