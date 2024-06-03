Родители не всегда могут оградить детей от опасностей. Особенно летом, когда все катаются на самокатах, велосипедах или просто бегают во дворе. Но паниковать не стоит. Лучше обновить запасы дезинфицирующих средств в аптечках. Какой антисептик выбрать — зеленку или йод, рассказали в Роспотребнадзоре по Челябинской области.
«Зеленка — мягкое средство. Она не вызывает сухости кожи и не оставляет ожогов, если ее использовать в умеренных количествах. А йод — более агрессивное средство», — замечают специалисты.
Зеленку обычно используют для обработки небольших ран, царапин, а также ран с гнойничками. Она широко применяется при детских травмах, так как ее яркий цвет помогает контролировать область обработки.
Йод, в свою очередь, обладает мощными антимикробными свойствами. Однако при неправильном использовании он может вызвать ожог кожи. Йод также ускоряет процесс заживления кожи. Обычно его используют для обработки небольших порезов, царапин и ожогов.
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Автор: Софья Слипченко