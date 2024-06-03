Роспотребнадзор объяснил разницу между зеленкой и йодом

Эти средства должны быть в аптечке у родителей летом

Родители не всегда могут оградить детей от опасностей. Особенно летом, когда все катаются на самокатах, велосипедах или просто бегают во дворе. Но паниковать не стоит. Лучше обновить запасы дезинфицирующих средств в аптечках. Какой антисептик выбрать — зеленку или йод, рассказали в Роспотребнадзоре по Челябинской области.

«Зеленка — мягкое средство. Она не вызывает сухости кожи и не оставляет ожогов, если ее использовать в умеренных количествах. А йод — более агрессивное средство», — замечают специалисты.

Зеленку обычно используют для обработки небольших ран, царапин, а также ран с гнойничками. Она широко применяется при детских травмах, так как ее яркий цвет помогает контролировать область обработки.

Йод, в свою очередь, обладает мощными антимикробными свойствами. Однако при неправильном использовании он может вызвать ожог кожи. Йод также ускоряет процесс заживления кожи. Обычно его используют для обработки небольших порезов, царапин и ожогов.

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Автор: Софья Слипченко