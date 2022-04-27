Роспотребнадзор дал советы по безопасному отдыху на природе

﻿Соблюдение элементарных правил поможет челябинцам избежать кишечных расстройств и отравления

Жители Челябинской области в майские праздники организуют пикники на природе. Но неправильный отдых на свежем воздухе может закончиться плачевно. Как избежать пищевых расстройств, рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону.



«Не следует перегружать организм огромным количеством разнообразной еды. Покупайте продукты в проверенных торговых точках и обращайте внимание на сроки годности и условия хранения», — отметил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Семенов.

Главный санитарный врач рекомендует отдать предпочтение фруктам и овощам в толстой кожуре (яблоки, бананы, апельсины, картофель, лук, чеснок, морковь), консервам, копченостям, плавленым сырам и вареным яйцам, нежирному запеченному или хорошо прожаренному мясу. Из напитков — воде, сокам, чаям и кофе. Не повредят на пикнике хлеб, печенье и сдоба.

«Собираясь на природу, откажитесь от колбасных изделий, салатов с яйцами, мясом, морепродуктами, заправленных майонезом, сметанными или йогуртовыми соусами, кремовых пирожных — все это является прекрасной питательной средой для размножения микроорганизмов. Если блюда хранились около пяти часов при комнатной температуре (а на жаре время сокращается до пары часов), их употребление может стать просто опасным для здоровья», — продолжает Анатолий Семенов.

Чтобы избежать неприятностей, используйте сумку-холодильник или термоконтейнеры. Продукты в них кладите охлажденными, не жалейте аккумуляторов холода (их могут заменить обычные пластиковые бутылки с замороженной водой).

Помните, что мясо для шашлыка должно быть свежим. Мариновать его необходимо накануне выезда на природу. Готовность шашлыка определяется по бесцветному соку в месте прокола порции блюда.

«Отдыхая на природе, необходимо иметь запас чистой воды для соблюдения правил личной гигиены и запас питьевой бутилированной воды для питья. От употребления крепких алкогольных напитков на отдыхе на природе следует воздержаться», — добавляет главный санитарный врач.

Обязательно возьмите с собой на пикник защитные аэрозольные химические средства, отпугивающие насекомых и клещей.





Напомним, в Челябинской области с 1 апреля установлен пожароопасный сезон в лесах. Во избежание штрафа от розжига костров следует отказаться.

Кстати, «индекс шашлыка» в Челябинской области вырос на 22%. ИА «Первое областное» подсчитало, во сколько обойдется выезд на природу в майские праздники.