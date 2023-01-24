Рособрнадзор утвердил расписание ВПР в школах на 2023 год

До первых контрольных осталось всего два месяца

В 2023 году всероссийские проверочные работы пройдут в период с 1 марта по 20 мая. Конкретные даты проведения для каждого класса и предмета устанавливают сами школы. Об этом во вторник, 24 января, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Длительность написания большинства ВПР — 45 минут (в старших классах допускается два урока), а по формату такие работы не отличаются от обычной школьной контрольной по предмету. Проверяет работы учитель-предметник, который не работает в данном классе и имеет первую или высшую категорию. В целом подобные проверочные работы проводятся, чтобы получить срез знаний школьников ради корректировки образовательной политики, работы школы, для понимания причин, почему у детей такие результаты. Оценки за ВПР не должны влиять на успеваемость ребенка. Их нельзя учитывать при выставлении четвертных, годовых и других итоговых оценок»,

— рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь Минобра Челябинской области Светлана Платонова.

С 1 по 20 марта контрольные пройдут у старшеклассников. Десятиклассники будут сдавать географию, а одиннадцатиклассники — историю, биологию, географию, физику, химию, иностранные языки и напишут единую проверочную работу по социально-гуманитарным предметам.

В ведомстве замечают, что ВПР у учащихся 11-х классов должны проводиться по предметам, не выбранным для сдачи ЕГЭ. С 15 марта по 20 мая состоятся ВПР для учащихся 4—8-х классов. Обязательные предметы — математика и русский язык. Также обязательным предметом для четвероклассников станет окружающий мир, для пятиклассников — биология и история, для семиклассников — иностранный язык.

С 15 марта по 20 мая пройдут ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию для учащихся 6-х классов; по истории, биологии, географии, обществознанию и физике — для 7-х классов; по истории, биологии, географии, обществознанию, физике и химии — для 8-х классов.