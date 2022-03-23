Роскомнадзор оштрафует «Яндекс. Еду» за утечку данных пользователей

В сеть слили телефоны, личные данные и адреса пользователей

Роскомнадзор составил административный протокол на службу доставки «Яндекс. Еда» за утечку персональных данных пользователей. 23 марта в интернете появилась карта с личными данными, адресами, телефонами и суммой заказов пользователей сервиса. Компании грозит штраф от 60 тыс. до 100 тыс. рублей. Об этом Роскомнадзор сообщил издательству «Коммерсантъ».



Сейчас сайт, где опубликованы данные пользователей, заблокирован большинством провайдеров и не доступен в России.

«Мы работаем с правоохранительными органами и ресурсами, которые могут использовать злоумышленники, для минимизации распространения массива»,— рассказали в пресс-службе компании «Коммерсанту».

Причиной утечки в «Яндекс. Еде» назвали недобросовестные действия одного из сотрудников.